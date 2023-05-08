В объединении ВВС и ПВО Северного флота состоялся торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине Великой Победы

Военнослужащие объединения ВВС и ПВО Северного флота почтили память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Торжественный митинг, посвященный празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафоново.

В мероприятии приняли участие командующий объединением ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, руководящий состав армии и военнослужащие центров и управлений объединения.

В своём выступлении командующий армией генерал-лейтенант Александр Отрощенко отметил важность событий, происходивших в далекие сороковые. Он также подчеркнул, что сегодня история вновь повторяется и дело своих предков продолжают их дети и внуки, с достоинством выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выступления участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала и бюстам героев-авиаторов Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466663@egNews