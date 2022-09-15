В объединении ВВС и ПВО Северного флота завершились лагерные сборы со специалистами РХБ защиты

На Северном флоте завершились лагерные сборы со специалистами радиационной, химической и биологической защиты армии ВВС и ПВО.

За время сборов на практике были отработаны задачи радиационной, химической и биологической защиты в климатических условиях Крайнего Севера и Арктики при угрозах использования противником оружия массового поражения.

Особое внимание уделялось качеству подготовки личного состава в соответствии с их боевым предназначением при выполнении задач РХБ защиты, а также изучению новых образцов вооружения и военной техники.

Основные усилия были направлены на повышение уровня полевой выучки при работе с имитацией отравляющих и радиоактивных веществ в различных условиях РХБ обстановки.

Как сообщает пресс-служба СФ, в практических мероприятиях были также задействованы подразделения аэрозольной маскировки, которые отработали действия по маскировке причального фронта и административных сооружений в главной базе Северного флота - Североморске.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438075@egNews