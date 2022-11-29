В объединениях и соединениях Северного флота состоялись чемпионаты по военно-прикладному спорту - плаванию с автоматом

Соревнования по набирающему в последнее время популярность среди военнослужащих флота военно-прикладному спорту были организованы с максимальным охватом воинских частей в разных гарнизонах. Участники соревновались в плавании в обмундировании с автоматом на дистанции 100 метров.

Чемпионаты по плаванию с автоматом прошли в объединении ВВС и ПВО Северного флота, на Кольской флотилии разнородных сил, в Североморском гарнизоне также состоялся чемпионат Северного флота по данному виду военно-прикладного спорта.

По итогам соревнования участниками выполнены различные спортивные разряды. 116 участников выполнили первый разряд, 20 – второй и 20 – третий.

Команды, участвующие в соревновании, были поделены на две группы, в первую вошли военнослужащие объединений и соединений, во вторую воинских частей.

В лучшую сторону по организации проведения чемпионатов были отмечены армия ВВС и ПВО и Кольская флотилия разнородных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, упражнение плавание с автоматом выполняется в военной форме одежды с оружием (АКМ или АКС) или макетом автомата. Макет автомата должен соответствовать размеру и массе не менее 2 кг, обладать отрицательной плавучестью. После преодоления дистанции судья на финише проверяет у каждого участника заплыва наличие обмундирования, снаряжения и оружия. За каждый потерянный элемент одежды или снаряжения выполненный разряд снижается на одну категорию. В случае потери оружия результат участнику не засчитывается.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12446852@egNews