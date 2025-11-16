В объединённом детском саду №61 состоялась традиционная деловая игра для педагогов дошкольных образовательных учреждений города Апатиты

Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества, и стало значимым событием в профессиональной жизни педагогов.

В игре приняли участие 8 команд из 6 детских садов города, включая коллектив‑организатор.

Соревнование продемонстрировало высокий уровень методической подготовки участников и их глубокую вовлечённость в тематику патриотического воспитания.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, безусловным лидером стала команда «Морячки» из детского сада №15, которая одержала победу с существенным отрывом. Участники показали чёткие и аргументированные ответы на сложные вопросы, а также яркое и эмоциональное исполнение домашнего задания.

В рамках игры педагоги решали задания, посвящённые событиям Великой Отечественной войны и вопросам, связанным со специальной военной операцией.

Все команды продемонстрировали глубокие знания и серьёзную подготовку, что подтверждает высокий профессиональный уровень дошкольных работников города Апатиты.

Деловая игра как форма методической работы проводится в Апатитах уже третий год подряд. Традицию заложил детский сад №1, а сегодня её продолжает его правопреемник — детский сад №61. Примечательно, что мероприятие прошло в том же зале, где состоялись первые игры.

Педагоги единодушно отметили, что деловая игра — это эффективный формат, позволяющий совершенствовать методические знания и навыки, получать дополнительную мотивацию к профессиональной деятельности и укреплять муниципальное педагогическое сообщество.

