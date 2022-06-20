В области начался приём документов абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета

В регионе продолжается приёмная кампания в вузы Мурманской области. С сегодняшнего дня начинается приём документов абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета, также идет прием документов в магистратуру и аспирантуру. Об этом рассказал на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис.

«Мурманский арктический университет предоставляет в этом году 567 бюджетных мест. Самыми популярными направлениями являются педагогика с двумя профилями подготовки, лечебное дело и информационные системы и технологии. Ещё 869 бюджетных мест в этом году в МГТУ. Здесь в топе строительное направление, судовождение и кораблестроение. Это хороший показатель востребованности наших университетов, а значит, результаты по их модернизации дают о себе знать», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее правительство Мурманской области оказало помощь в организации усиленной объединенной кампании 2022 года. Мониторинг отклика показал, что устойчивый интерес к нашим вузам наблюдается как у выпускников Мурманской области, так и южных регионов.