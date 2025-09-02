В областном центре безопасных дорог становится больше

В Мурманске за прошедшую неделю подрядная организация завершила ремонт на участке автодороги по ул. Капитана Орликовой (от проспекта Кольского до дома №39 по ул. Капитана Орликовой). Это уже 7-й объект из 15 запланированных на 2025 год.

Обновлено 11730 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 4079 квадратных метров тротуаров. На объекте рабочие подрядной организации восстановили колодцы, установили 65 люков, а также для безопасности всех участников движения смонтировали пешеходные ограждения, тактильная плитка и «лежачие полицейские».

Как отмечает администрация города Мурманска, всего в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Севере – жить!» запланирован ремонт 15 участков автомобильных дорог и тротуаров общей протяжённостью 16,8 километра и общей площадью 317768 квадратных метров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30748&page=1