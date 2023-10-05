В областном Центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

С профессиональным праздником педагогов и руководителей образовательных организаций поздравили губернатор Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, председатель профильного комитета областной Думы Алексей Гиляров, министр образования и науки Диана Кузнецова, представители профсоюза, научно-педагогической общественности.

Сергей Дубовой подчеркнул, что в Мурманской области развитию системы образования уделяется пристальное внимание:

- Наши выпускники неизменно, из года в год, показывают достойные результаты. За каждым - стоит кропотливый труд заполярных педагогов, которые не только передают детям необходимые знания, но собственным примером воспитывают учеников, помогают им становиться ответственными и успешными людьми.

Парламентарий тепло поблагодарил заполярных педагогов за преданность призванию, за доброту и терпение, высочайший профессионализм и самоотдачу и вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы учителю начальных классов средней общеобразовательной школа № 13 (н.п. Высокий) Ирине Белоусовой и заместителю директора по воспитательной работе коррекционной школы-интерната №3 (г. Мурманск) Елене Ивановой.

В завершение собравшихся ждал творческий подарок, подготовленный театральной студии «Лира».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/232/oh155h3ug62lgmrtghi096qcbm2gn5h9.JPG