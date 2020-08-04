В областном центре изъята 5-тысячная купюра с признаками подделки

В один из отделов полиции города Мурманска поступило сообщение от работников банка о том, что при проведении инкассации была обнаружена купюра, достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейские установили, что поддельная банкнота поступила в банк из магазина, расположенного на территории посёлка Мурмаши. Изъятая сотрудниками полиции банкнота была направлена на экспертное исследование. Специалистами установлено, что купюра образца 1997 года выпуска изготовлена не российским предприятием «Гознак», а выполнена способом капельно-струйной печати.

По факту обнаружения поддельных денег проводится проверка.