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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 11:00

В областном центре открыли первый в регионе Аккредитационно-симуляционный центр для врачей-выпускников Мурманского арктического университета

10 июля губернатор Андрей Чибис открыл Аккредитационно-симуляционный центр на базе Медико-биологического института Мурманского арктического университета. Первый и единственный центр подобного уровня на территории региона создан для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации выпускников медицинских специальностей. В перспективе он станет площадкой для повышения квалификации практикующих врачей региона.

«У нас в регионе большой запрос на получение медицинского образования. Несколько лет назад мы запустили в МАУ направление «Лечебное дело», и уже на днях будет выпуск первых 24 специалистов. Но чтобы иметь право вести практику, оказывать медпомощь или продолжить обучение в ординатуре – нужно пройти соответствующую аккредитацию. Наши первые выпускники уже смогут пройти полный цикл у нас в регионе. Здесь проводят экзамены на самом современном медицинском оборудовании. Это позволит убедиться, что студенты получили необходимые знания не в теории, а на практике, могут работать с пациентами. Следующий этап, над которым мы работаем, – чтобы в университете появилась ординатура, и наши медики могли также в регионе продолжать обучение», – подчеркнул Андрей Чибис после осмотра центра.

Аккредитационно-симуляционный центр открыт в рамках реализации программы «Приоритет-2030». На его создание региональным правительством был выделен грант Мурманскому арктическому университету в размере 39 миллионов рублей, и только оборудования для оснащения АСЦ и ординатуры было закуплено на 30,4 млн рублей.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев рассказал, что в Мурманской области реализуется более 20 мер по улучшению кадровой ситуации в системе здравоохранения, которые делятся на три ключевых блока. Один из них – «целевая» подготовка специалистов в вузах страны для нужд наших медицинских организаций.

«Доступность высшего медицинского образования в регионе – ещё один из значимых шагов на пути совершенствования кадровой ситуации в системе здравоохранения. Открытие аккредитационно-симуляционного центра позволит ребятам, которые решили получить профессию врача, не только получить медицинское образование в родном Заполярье, но и пройти первичную аккредитацию не покидая регион. Центр предназначен для обучения и тренировки, а затем и оценки знаний и навыков: от осмотра с перкуссией и аускультацией до сердечно-легочной реанимации. На специальных тренажерах-манекенах с современной электроникой и программами запускается симуляция различных жизнеугрожающих, паталогических состояний – сценарии различны. Отражён бронхиальный и астматический статус пациента, острый коронарный синдром, фибрилляция предсердий, остановка дыхания, сердечной деятельности. Медик должен оценить симптомы, данные мониторов и предпринять правильные действия – физические, лекарственные. После прохождения экзамена они смогут работать врачами-терапевтами, или поступать в ординатуру», – отметил Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, АСЦ оснащён компьютерным классом для тестирования и решения ситуационных задач и пятью специализированными симуляционными станциями, имитирующими реальные клинические ситуации. Здесь отрабатываются критически важные навыки: базовая сердечно-легочная реанимация, экстренная медицинская помощь, выполнение внутривенных инъекций, техника физикального обследования пациента, сбор жалоб, анамнеза и процедуры диспансеризации. Пройти аккредитацию с помощью нового центра смогут не только будущие, но и действующие медики.

«Техническая составляющая – на высоте. Оборудование полностью соответствует всем требованиям и инфраструктурным листам. И уже в понедельник наши первые выпускники лечебного факультета будут проходить здесь первичную аккредитацию. И это будущие врачи. Это большой шаг не только в развитии медицинского образования в Мурманской области, но и самой медицины в регионе», – отметила и.о. ректора МАУ Мария Князева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550220/#&gid=1&pid=16

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