В областном центре отметили День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны

Памятная дата была учреждена решением Совета депутатов города Мурманска в июне 2015 года. Это решение было поддержано городским Общественным советом.

18 июня у мемориала, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, прошёл традиционный митинг, на котором собрались официальные лица, ветераны, школьники, представители общественных движений.

– Нельзя ни на минуту забывать о том, что в основе наших сегодняшних достижений – подвиг, который совершили мурманчане на фронте и в тылу в годы лихолетья самой страшной войны прошлого века, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Мурманск занимал стратегически важное положение во время войны и сыграл ключевую роль в Великой Победе. Помним и гордимся нашими предками, поколением победителей!

Как рассказала Нина Николаевна Журина, вдова участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина Мурманской области и города Мурманска Льва Васильевича Журина, ей очень приятно то внимание, которое уделяется в заполярной столице ветеранам и труженикам тыла. Их помнят, заботятся, они активно вовлечены в жизнь города-героя Мурманска. По словам Нины Николаевны, памятный монумент около которого состоялся митинг – настоящее место притяжения, возможность в любое время рассказать своим детям и внукам о героическом прошлом заполярной столицы.

Из воспоминаний Екатерины Даниловны Владыкиной, политрука медико-санитарной дружины Кировского района города Мурманска: «...18 июня 1942 года для всех жителей Мурманска останется памятным на всю жизнь. Этот день будут передавать из уст в уста, из поколения в поколение. В этот день не стало в Мурманске за два часа 606 домов, в этот день тысячи людей лишились крова, остались разутые, раздетые, некоторые потеряли своих близких... С крыши я узнала, что пламенем охватило полгорода. Пламя сплошное. Ветер превратился в ураган, дома № 8 по Перовской, № 5 и № 7 по Пушкинской окружены огнём. Всё вокруг горит, шапки искр сыплются, горит всё, горит земля. 12 тысяч «зажигалок» было сброшено вражеским самолётом в жаркий ветреный день на деревянную, в основном, часть города... Горело всё одновременно...».

По завершению траурного митинга участники возложили цветы к памятнику стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22597&page=1