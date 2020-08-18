В областном центре полицейскими изъята 5-тысячная купюра с признаками подделки

В один из отделов полиции города Мурманска поступило сообщение от работников банка о том, что при проведении инкассации была обнаружена купюра, достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности. Банкнота 1997 года выпуска поступила вместе с выручкой одного из сетевых магазинов.

Изъятая полицейскими банкнота была направлена на экспертное исследование. Специалистами установлено, что купюра изготовлена не российским предприятием «Гознак», а выполнена способом цветной капельно-струйной печати. По факту обнаружения поддельных денег проводится проверка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей.