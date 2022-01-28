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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.22 13:30

В областном центре полицейскими изъята фальшивая банкнота в 5 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску поступило сообщение из банка о том, что при инкассации денежных средств торговой сети города обнаружена купюра достоинством в пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности.

Предположительно фальшивый дензнак образца 1997 года выпуска изъяли. Полицейскими купюра была направлена на экспертное исследование.

Специалистами установлено, что банкнота изготовлена не предприятием «Гознак». Свойства бумаги, из которой выполнена купюра, не соответствуют ГОСТу, основные реквизиты нанесены цветной капельно-струйной печатью, номерные обозначения – электрофотографической печатью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают гражданам о том, что за изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств, в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей.

 

 

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