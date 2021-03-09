В областном центре полицейскими изъяты 5-тысячные купюры с признаками подделки

В один из отделов полиции областного центра поступило сообщение от работников банка о том, что при проведении инкассации были обнаружены две денежные купюры достоинством 5 тысяч рублей каждая, вызвавшие сомнение в своей подлинности.

Деньги, как выяснили оперативники, поступили вместе с выручкой из коммерческих предприятий города Мурманска. Полицейскими банкноты были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Специалистами установлено, что обе купюры образца 1997 года выпуска изготовлены не производством полиграфических предприятий «Гознака», а способом цветной капельно-струйной печати.

По факту обнаружения поддельных денег проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.