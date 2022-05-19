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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.22 12:30

В областном центре продолжает работу социальный проект «Городской клуб старшего поколения»

В рамках работы клуба проходят мероприятия, направленные на повышение компьютерной, финансовой и юридической грамотности, привлечение внимания к здоровому образу жизни, спорту и творчеству. Участники проекта вместе посещают интеллект-центры, бассейны, проводят различные мастер-классы.

Вчера на спортивной площадке (ул. Капитана Маклакова, 10) прошло мероприятие спортивной направленности. Члены клуба старшего поколения занимались северной ходьбой в рамках проекта «Без финиша».

— Проект «Без финиша» работает уже второй год. В этом году у нас более 150 участников. Мы не только ставим технику скандинавской ходьбы и показываем, как делать правильную спортивную разминку, но и уделяем большое внимание развитию интеллекта, — сказала директор МАУ «Центр «Стратегия», депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. — Нашей самой старшей участнице 92 года. Она с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях и призывает своих знакомых приходить на наши занятия. Название проекта «Без финиша» говорит само за себя: важно всегда находится в движении. Нет финала, пока ты его сам себе не придумал.

Расписание занятий:

— на спортивной площадке в районе дома 24 по ул. Беринга:

вторник в 10.00 — северная ходьба, в 11.30 — общая физическая подготовка;

четверг в 10.00 — общая физическая подготовка, в 11.30 — северная ходьба;

— на базе МАУ «Центр «Стратегия», ул. Капитана Маклакова, 15:

среда в 10.00 и 11.30 — северная ходьба;

пятница в 10.00 и 11.30 — когнитивная гимнастика.

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22361&page=1

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