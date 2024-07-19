В областном центре продолжается благоустройство дворовых и общественных территорий

В Мурманске полным ходом идёт ремонтная кампания по благоустройству территорий 23 многоквартирных домов в рамках реализации президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Один из таких объектов — двор у дома №14/1 по улице Радищева. Подрядчик завершил демонтажные работы, сейчас ведётся установка фундаментов под опоры наружного освещения, прокладка резервных труб, а также устройство тротуарных ступеней. На данный момент ведутся работы по ремонту проезжей части, колодцев, подпорных стен, монтажу наружного освещения и устройству лестницы.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году преобразятся два общественных пространства — сквер по проспекту Героев-североморцев, 33а и домик «моржей» на западном берегу Семёновского озера.

За последние пять лет в регионе было благоустроено 147 общественных пространств и обновлено 995 дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и губернаторского плана «На Севере — Жить!».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28121&page=1