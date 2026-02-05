В областном центре продолжается ежегодный турнир города Мурманска по хоккею

На ледовой арене спортивного комплекса «Метеор» состоялась встреча команд «Арсенал» и «Торговый порт», которые продемонстрировали высокий уровень мастерства и отличное командное взаимодействие.

Напомним, турнир стартовал 2 декабря 2025 года и продлится до 28 апреля 2026 года в формате кругового противостояния, что позволяет каждой команде сыграть друг с другом несколько раз.

Кроме того, организаторы соревнований учредили специальные призы: «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший вратарь», «Лучший судья».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31825&page=1