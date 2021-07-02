В областном центре продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Одним из объектов, где проводится замена дорожного полотна, является проезжая часть по улице Володарского. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проконтролировал ход работ на этом участке.

– По факту могу сказать, что подрядчик немного отстает от графика. Но на то есть объективные причины, – рассказал Евгений Никора. – Например, при демонтаже старого асфальтового полотна выяснилось, что под ним не было подложки из щебня. Необходимо этот недочёт исправить, то есть провести ощебенение. Это требует дополнительных согласований, а соответственно и времени. Но сделать всё необходимо в самые сжатые сроки. Мы будем строго контролировать этот процесс. Если же говорить о работе подрядчика в целом, имея ввиду все объекты ремонта в городе, за которые он несёт ответственность, то по большинству из них подрядная организация идёт в графике.

В данный момент на объекте ведутся работы по выставлению и бетонированию бортового камня. Уже выполнено фрезерование асфальтового покрытия проезжей части и частично тротуаров. На участке от проезда Рыбный до проезда Флотский осуществляется замещение песчаного грунта и выполняется санитарная обрезка деревьев.

Согласно техническому заданию подрядная организация ООО «Север Строй» реконструирует восемь объектов дорожной сети столицы Заполярья, расположенных в Октябрьском округе.

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