В областном центре продолжается реализация национального проекта «Демография»

В рамках данного проекта идёт строительство детского сада на 80 мест в районе дома №44 по улице Капитана Орликовой.

Здание уже обретает форму. Работы движутся. Совсем скоро начнётся монтаж кровли. Но на данном этапе строительства возникли некоторые сложности. В двух местах стройплощадки были обнаружены скальные выходы. Появилась необходимость во взрывных работах, поэтому администрации города необходимо найти подрядчика, который мог бы это сделать, учитывая тот факт, что рядом находятся жилые дома.

Сейчас на строительной площадке ведутся работы по укладке бетонной смеси в опалубки, изготовлению арматурных каркасов подпорной стенки, монтажу плит перекрытий, а также внутренних и наружных систем электроснабжения.

Следует отметить, что в рамках нацпроекта «Демография» в Мурманске строится ещё один детский сад в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского. Он рассчитан на 196 мест для детей разных возрастных групп.