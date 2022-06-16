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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 10:00

В областном центре продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская среда»

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проконтролировал ход работ по благоустройству дворовой территории у дома №22 на улице Радищева.

Как было отмечено во время осмотра, подрядчик выполнил работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия тротуара и проезжей части. Двор, в который ведутся работы, сравнительно небольшой. К работе подрядной организации в настоящий момент нареканий нет. Было отмечено, что жители активно учувствовали в обсуждении дизайн-проекта этой территории. Двор должен получиться комфортным для всех.

– Работы на объекте идут согласно графику, – отметил Юрий Сердечкин. – После завершения ремонтных работ в этом дворе появится детская площадка, новое уличное освещение, а также будут отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки, проезжая часть и проведена компенсация зелёных насаждений. Важно, что при реконструкции этой территории максимально сохранена зелёная зона.

Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Мурманска проводится ежегодно. Так, в этом году в рамках национального проекта в столице Заполярья планируют обновить 17 придомовых территории и две общественные зоны.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22572&page=1

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