В областном центре продолжаются мероприятия в рамках проекта «Северное долголетие»

В Мурманске в Центральной детской библиотеке состоялась встреча мурманчан старшего поколения, посвящённая истории оленетранспортных батальонов, действовавших в Заполярье.

Показанные видеофрагменты документального фильма о рогатых батальонах рассказали зрителям о значимости северного оленя в условиях Великой Отечественной войны и его уникальных качествах, которые выделяют его среди других животных.

Данные мероприятия организованы в рамках проекта «Северное долголетие», который предоставляет северянам возможность не только расширить свои знания, но и открыть для себя новые возможности досуга.

Информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация», во вкладке «Губернаторский проект «Северное долголетие».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30493&page=1