В областном центре продолжаются ремонты дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманске близится завершение ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня завершены работы на 9 объектах из 18: ул. Планерная; ул. Карла Маркса; ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Молодёжная (район Росляково); ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр-да Северного); ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова); ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира).

В высокой степени готовности (общее выполнение от 80 до 90%) находится проспект Кольский, улица Коммуны, подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус», Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина), участок от просп. Героев-североморцев до остановки «ул. Кильдинская» (южное направление), проспект Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе, а также ул. Советская (р-н Росляково - от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской).

Активные дорожные работы продолжаются на улицах Профсоюзов, Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин) и улице Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе).

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» не только обновляется дорожная одежда в больших объёмах, но и заменяется бортовой камень, восстанавливаются колодцы и ведётся устройство ливневой канализации. Отремонтировано порядка 14 тысяч кв. метров тротуаров. Для безопасности дорожного движения обустраиваются дорожные неровности.

На улице Алексея Хлобыстова (участок от проспекта Героев-североморцев до улицы Свердлова) уже введены в эксплуатацию два новых остановочных пункта общественного транспорта. Теперь жителям ближайших домов стало удобнее пользоваться маршрутами №№30 и 33.

Фото: https://gov-murman.ru