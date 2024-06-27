В областном центре продолжаются ремонты дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Всего в рамках дорожной кампании в этом году запланирован ремонт 27 участков улично-дорожной сети во всех округах Мурманска.

Так, на сегодняшней день активные дорожные работы продолжаются на 10 объектах. На улицах Подстаницкого, Декабристов, Капитана Орликовой и Папанина все подготовительные этапы завершены: установлены информационные щиты, закуплены необходимые материалы и доставлены на объекты. Подрядная организация начала работы по демонтажу бортовых камней и фрезерованию старого покрытия проезжих частей.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в переулке Водопроводный и проезде Михаила Ивченко продолжаются работы по устройству тротуаров и замены бортовых камней. На Нижне-Ростинском шоссе (от улицы Александра Невского до улицы Нахимова) началась укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. В высокой степени готовности объекты на улицах Полярный круг, Фестивальная и Гвардейская.

В жилом районе Росляково завершён ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улицах Приморская с проездами и Советская (от дома №1 по улице Заводская до дома №6 по улице Советская).

Фото: https://gov-murman.ru