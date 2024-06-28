В областном центре проходит Чемпионат города Мурманска по спортивно-прикладному собаководству

В Мурманске на территории МАУ ГСЦ «Авангард» состоялось открытие Чемпионата города Мурманска по спортивно-прикладному собаководству в дисциплине IGP (служебное троеборье). Чемпионат продлится до 30 июня. В этот же день состоится церемония награждения победителей.

Состязаться в соревновании будут 29 участников из Мурманска, Североморска, Колы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Всеволожска, Москвы, Красноярска, Новгорода.

На Чемпионате с проводниками выступят немецкие и бельгийские овчарки, доберманы. Минимальный допустимый возраст собак — 18 месяцев.

Всего участникам нужно будет преодолеть три испытания: «следовая работа», «послушание» и «защита».

Главный судья — Nenad Milojevic (Сербия). Ещё один судья — Елена Никифорова (Санкт-Петербург).

Как сообщает администрация города Мурманска, футбольное поле предоставлено Федерации спортивно-прикладного собаководства города Мурманска МАУ ГСЦ «Авангард». Как отмечает директор учреждения Сергей Тян, спортивное пространство обладает всеми удобствами для проведения, в том числе подобных соревнований.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27801&page=1