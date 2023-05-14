В областном центре проходят довыборы в Совет депутатов города Мурманска

Дополнительные выборы Совета депутатов города Мурманска проводятся по двухмандатным избирательным округам №№ 4, 7, 10 и 13.

Адреса домов, которые входят в соответствующие избирательные округа, можно посмотреть по ссылке: http://murmansktik.ru/doc/elections/2023/okruga.pdf

Избирательные участки уже подготовлены, проверены и начали свою работу с 8 часов, завершат - в 20 часов.

Найти свой избирательный участок, узнать больше информации о кандидатах, выдвинутых по округу, можно легко при помощи цифрового сервиса ЦИК России: http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbir.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239951%2Fwall-206140181_442