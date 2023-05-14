Мурманская область. Арктика (16+)14.05.23 08:45
В областном центре проходят довыборы в Совет депутатов города Мурманска
Дополнительные выборы Совета депутатов города Мурманска проводятся по двухмандатным избирательным округам №№ 4, 7, 10 и 13.
Адреса домов, которые входят в соответствующие избирательные округа, можно посмотреть по ссылке: http://murmansktik.ru/doc/elections/2023/okruga.pdf
Избирательные участки уже подготовлены, проверены и начали свою работу с 8 часов, завершат - в 20 часов.
Найти свой избирательный участок, узнать больше информации о кандидатах, выдвинутых по округу, можно легко при помощи цифрового сервиса ЦИК России: http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbir.
Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239951%2Fwall-206140181_442
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-
Последние комментарии
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
-Скоро в эфире15:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:10«Шарф любимой». Художественный фильм (0+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Росстат отметил нулевую инфляцию в России за период с 3 по 10 мая!-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,36 рубля, доллар - почти на 1,32 рубля-PRO Энергетику (18+)Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Андрей Чибис дали официальный старт промышленной эксплуатации Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 и 15 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы