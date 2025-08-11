В областном центре прошли выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами

Темой встречи исполняющего обязанности начальника управления Октябрьского округа Павла Воронина с гражданами около дома №35 по улице Челюскинцев стали правила содержания домашних животных и обязанности их владельцев.

Исполняющая обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова пообщалась с жителями дома №11 по улице Молодежной в районе Росляково. Мурманчане обратились с просьбой провести ремонт и покраску скамеек, восстановить металлическое ограждение на детской площадке, а также рассмотреть возможность демонтажа бетонного сооружения во дворе.

Кроме того, они указали на необходимость покоса травостоя, ямочного ремонта, ремонта входных групп подъездов, установки информационных стендов и ремонта кровли. Обсуждались также проблемы отсутствия адресного указателя на доме №15, качества уборки подъездов и подтопления подвального помещения.

Северяне выразили готовность озеленить двор своими силами и попросили содействия в обустройстве клумб.

Заместитель начальника управления Первомайского округа Евгений Филиппов провёл встречу с мурманчанами у дома №119 по проспекту Кольскому, там обсудили возможность создания системы водоотведения в районе домов №№210 и 212.

Все обращения находятся на контроле. По просьбе жильцов выполнены работы по покосу травы в районе дома №11 на улице Молодёжной, район Росляково. Также была проведена санитарная обрезка зелёных насаждений и покос травостоя около дома №11 по улице Фадеев Ручей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30586&page=1