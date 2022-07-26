В областном Центре специализированных видов медицинской помощи появился ещё один современный аппарат

В Мурманской областном Центре специализированных видов медицинской помощи ввели в эксплуатацию медицинскую установку общей воздушной криотерапии. Новую технику для учреждения закупили для расширения перечня медицинских услуг и эффективного лечения пациентов.

Аэрокриотерапия – это физиотерапевтическое воздействие, заключающийся в кратковременном воздействии на всю поверхность тела человека ламинарным потоком сухого охлажденного воздуха от минус 100 до минус 120 градусов Цельсия. В результате температура тканей снижается в пределах их криоустойчивости без выраженных сдвигов терморегуляции организма. Метод основан на нейрорефлекторных и нейрогуморальных процессах и влиянии на центральные контрольные функции.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, основные показания: воспалительно-ревматические заболевания с преимущественным поражением суставов (РА, болезнь Бехтерева), дегенеративно-ревматические заболевания (остеоартроз, в том числе до и после эндопротезирования, послеоперационные отеки), спинальные синдромы, хронические боли, нарушения регуляции мышечного тонуса при рассеянном склерозе, ДЦП, псориаз, атопический дерматит, нарушения координации, ВСД, общее ухудшение психофизической работоспособности, нарушения иммунных реакций, нарушения регуляции кровообращения (гипотонические состояния), нарушения сна и другие. К применению метода есть некоторые ограничения, о которых знают врачи и учитывают их при назначении.

Фото: https://napopravku.ru/murmansk/clinics/tsentr-spetsializirovannykh-vidov-meditsinskoj-pomoschi-kvd-na-lobova-na-admirala-flota-lobova/