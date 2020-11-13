В областном центре стартовал второй этап народного проекта «Дороги Мурманска»

Ранее, горожанам предлагалось рассказать о том, какие дороги необходимо ремонтировать со следующего года. Сегодня по указанным адресам отправились сотрудники городской администрации, представители ОНФ и партии «Единая Россия».

– Мы постоянно накапливаем базу данных по проблемным дорогам и инспектируем её ходе технического контроля, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Объекты, на которых мы сегодня побываем, будут заявлены для участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Часть предложений граждан уйдет в ремонт по программе «Административный центр».

– Нам приятно, что власть нас слышит, предлагает нам участвовать в таких выездах, прислушиваются к мнению граждан, в том числе путем публичных опросов, – рассказала Руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения Партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

Стоит отметить, что многие пользователи социальных сетей писали о необходимости ремонта дорожного полотна во дворах. Такие объекты возможно включить в проект «Формирование комфортной городской среды», тут многое зависит от активности самих жителей.