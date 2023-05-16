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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 14:30

В областном центре участились случаи использования не по назначению контейнеров для твёрдых коммунальных отходов

В частности, сбой в графике вывоза ТКО по адресу: ул. Карла Марса, 9 произошёл из-за того, что один из контейнеров оказался загружен тяжёлым строительным мусором, а также смётом (грунтом и растительным мусором) – результатом уборки придомовой территории. Подъёмные устройства мусоровоза не смогли выгрузить контейнер в приёмный бункер. Для очистки контейнера пришлось вызывать дополнительные силы и технику, что в итоге привело к изменению графика вывоза ТКО и, как следствие, к захламлению контейнерной площадки. В настоящее время площадка приведена в нормативное состояние. 

Региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области напоминает: ёмкости, размещенные на контейнерных площадках, предназначены исключительно для сбора отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товаров, которые утратили свои потребительские свойства в процессе их использования.

Капитальный ремонт в любых строениях строго регламентирован. Организация, занимающаяся этими работами, обязана согласовать свои действия с контролирующими органами, получить необходимые разрешения и определить порядок вывоза образующихся в ходе ремонта отходов. Площадки КГО предназначены для складирования только крупногабаритных отходов. Это старая мебель, коробки, отслужившая свое бытовая техника, отходы от текущих ремонтов – обои, двери, оконные рамы и т.д. Остатки разобранных стен к таким отходам не относятся. Размещение крупногабарита рядом с контейнерами, на тротуарах и проезжей части также недопустимо. КГО должны складироваться в разобранном либо ином состоянии, исключающем возникновение угроз для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с ТКО, а также для технической исправности мусоровозного транспорта. Уборка территории также строго регламентирована. В частности, не допускается складирование на контейнерных площадках веток, оставшихся после обрезки деревьев и кустарников.

Игнорирование этих правил собственниками жилых помещений, юридическими лицами или обслуживающими организациями неизбежно ведет к захламлению контейнерных площадок, нарушению графика вывоза твердых коммунальных отходов, а в некоторых случаях и к поломке специализированного транспорта, обслуживающего жилые территории. По действующим в России санитарным нормативам спецтехника забирает крупногабаритные отходы не реже одного раза в 10 суток зимой, а в тёплое время года – не реже одного раза в неделю.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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