В областном центре в Национальный день донора крови в России подвели итоги регионального конкурса «Лучший донор Мурманской области»

Конкурс проходит уже в 17-й раз в нескольких номинациях: «Максимальное количество донаций крови», «Максимальное количество донаций крови и её компонентов», «Максимальное количество донаций тромбоцитов», «Лучший донор студенческого звена», «Семья доноров крови и её компонентов». В этом году появилась еще одна номинация – «Лучший донор военнослужащий».

Награды от правительства Мурманской области, Министерства здравоохранения, Мурманской областной Думы, региональной общественной организации доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» и общественной организации «Доноры Мурманска» были присвоены 20 лучшим донорам.

Кроме того, два донора из Мурманской области награждены ведомственным знаком отличия Федерального медико-биологического агентства и Благодарственным письмом НИИ детской онкологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой за сдачу клеток костного мозга.

Звания «Почётный донор России» удостоены ещё 10 жителей Мурманской области.

Министру здравоохранения Дмитрию Панычеву вручена памятная медаль «190 лет первому переливанию крови в России» от благодарных доноров Мурманской области. Главный врач Мурманской областной станции переливания Киракос Аветисян удостоен медали «За доблестный труд 1 степени» от Союза машиностроителей России, госкорпорации «Ростех».

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, история праздника ведется от 20 апреля 1832 года, когда в Санкт-Петербурге врач-акушер Андрей Вольф спас жизнь роженице путем переливания крови от её супруга. Это был первый подобный случай в истории российской медицины. Таким образом фактически было положено начало донорству в России.

История Мурманской областной станции переливания крови начинается с 1936 года. Сегодня служба крови Мурманской области представлена областной станцией переливания крови и двумя отделениями в Апатитско-Кировской центральной городской больнице и в Мончегорской центральной районной больнице.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, служба крови Мурманской области активно развивается. За счёт средств областного бюджета закуплены 28 единиц современной медицинской аппаратуры, в том числе для заготовки донорских тромбоцитов, что позволило увеличить более чем на 40% количество выпускаемых лечебных доз тромбовзвеси, столь востребованной в ургентной медицине. Также по поручению губернатора приобретен микроавтобус для выездной бригады.

Фото: https://gov-murman.ru