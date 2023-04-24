В областном центре в рамках Дней предпринимательства Мурманской области состоится практический мастер-класс: «Конфликтные клиенты и партнёры. Рецепты позитивной работы»

Конфликт с клиентом может сильно сказаться на репутации бизнеса: недовольный покупатель оставит отзыв на сайте, пожалуется в соцсетях, расскажет друзьям. И каждый негативный отзыв может отсечь десятки, а то и сотни новых клиентов. Особенно в высококонкурентных нишах. На предстоящем мастер-классе расскажут, как минимизировать такие ситуации и выйти из конфликта без потерь.

Мастер-класс проведёт психолог, аккредитованный гештальт-терапевт Московского Гештальт Института, специалист по ведению групповой динамической коммуникации, а также по сопровождению конфликтов Евгений Вдовин.

В результате мастер-класса участники получат целостное системное представление о природе конфликтов и динамике их развития, а также опередят собственные привычные способы поведения в конфликте и выработают новые успешные стратегии выхода из них, научившись быстрее ориентироваться в конфликтных ситуациях и более взвешенно их разрешать.

Мастер-класс пройдёт 29 апреля по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 134, ТРЦ «Форум». Начало в 14.00.

Для участия необходима регистрация. Количество мест ограничено.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, мероприятие организовано Центром «Мой бизнес», Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».