В областном центре в сквере по улице Ленинградской состоялось народное гулянье «Крымская весна»

Мероприятие прошло в рамках фестиваля, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией. Для жителей и гостей столицы Заполярья выступили лучшие творческие коллективы города с тематическими номерами.

– Воссоединение Крыма с Россией – это историческое и очень значимое для нашего государства событие, – рассказала депутат Совета депутатов Ирина Ускова. – Об этом будут говорить в школе на уроках истории наши дети, внуки и правнуки. Люди, которые пришли сегодня сюда, не скрывают своей радости по поводу того, что Крым «вернулся домой». Тогда, в 2014 году, мурманчане, как и все россияне, очень переживали из-за событий, которые происходили в Украине. У многих было огромное желание помочь братскому народу пережить непростые времена. И проведенный в Крыму референдум помог это сделать.

Напомним, 27 февраля 2014 года Совет депутатов города Мурманска принял обращение к жителям Севастополя. В ответном послании Севастополь просил у дружественного Мурманска материальной поддержки, после чего был создан «Благотворительный фонд помощи Севастополю» и начался сбор средств. Почетные граждане Мурманска, руководители общественных организаций города единодушно поддержали инициативу депутатов. Мурманск стал первым среди муниципалитетов России, оказавших помощь жителям Крыма.