В областном центре завершаются работы по ремонту дорожного полотна в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил один из объектов — улицу Ростинскую. Устройство нового асфальтового покрытия здесь уже почти закончено.

— Говоря о качестве ремонта дороги, стоит отметить, что к подрядчику есть замечания, — рассказал Евгений Никора. — Исходя из данных, полученных в ходе лабораторных испытаний, в некоторых местах асфальтобетонное покрытие тротуаров не соответствует принятым стандартам. В связи с этим мы будем решать вопрос о неполной оплате работ. Это послужит наказанием для подрядной организации, чтобы впредь подобное не повторялось. Кроме того, на улице Ростинской параллельно ведёт свои работы ещё одна организация. Это компания, работающая с электросетями. Для выполнения поставленных задач, её сотрудникам необходимо раскапывать грунт, что делает невозможным работы по устройству асфальта в этих местах. Как результат всего этого мы имеем задержку по дорожным работам. В дальнейшем необходимо избегать таких пересечений, уделяя более пристальное внимание планированию.

Глава администрации поставил задачу перед подрядной организацией закончить все работы до наступления холодов.

Всего в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в столице Заполярья в 2021 году запланировано привести в порядок 26 объектов дорожной инфраструктуры.