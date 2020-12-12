В областном центре завершена установка ограждений на четырёх улицах

Металлическое ограждение установлено в Мурманске на четырёх участках дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: на улице Чехова, улице Сафонова, Чумбарова-Лучинского и Щербакова.

Автодороги общего пользования огораживают по требованиям соответствующих ГОСТов, по правилам применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Дорожные ограждения являются элементами обустройства и призваны повысить безопасность дорожного движения, предотвратить падение пешеходов на проезжую часть или переход дороги в местах, не предусмотренных для этого, а также снижение риска съезда транспорта с дороги.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Мурманской области перевыполнены показатели дорожной кампании и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Мурманске полностью завершены ремонтные работы на дорогах, запланированных на 2020 год в рамках дорожного нацпроекта.