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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.21 11:00

В областном центре завершился фестиваль официальной Мурманской лиги КВН

Из-за большого наплыва зрителей и ограничений по наполняемости зала мероприятие прошло в два дня. Соревнования лучших юмористов Заполярья посетили почётные гости: глава региона Андрей Чибис, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– Наконец, эпидемиологическая ситуация позволила нам начать сезон КВН, – отметил губернатор Мурманской области. – У нас более тысячи активных игроков, ещё больше болельщиков, для многих это целая жизнь. Приятно видеть полный зал и весёлые лица!

На сцену Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова вышли 12 команд, представляющих Мурманск, города области, а также Ростов-на-Дону. В первый день соревнований победителей определяли зрители, а во второй - квалифицированное жюри.

– Мне очень нравится КВН-движение: то, как люди относятся к выступлениям, получают от этого удовольствие и щедро делятся им со зрителями, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – КВН – один из имиджевых символов города-героя Мурманска.

Одной из самых ярких «фишек» фестиваля стал новый ведущий. Игру провёл Кирилл Лопаткин из команды Высшей лиги «Саратов». Его имя хорошо известно широкому кругу любителей КВН.

– На сегодняшнем фестивале я не просто зритель, но и член жюри, - поделился глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. - Однако КВН такое уникальное явление, что оценки - дело вторичное, все участники уже победители!

По итогам фестиваля первое место завоевала команда «Сборная Алакуртти», состоящая из двух участников. Второе место у коллектива КВН «Сверхразум», «бронза» у команды «3+2».

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