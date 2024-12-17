В областном ДК состоится фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

Как сообщает vk.com/odkkirova, Кольская земля объединила на своей территории множество различных национальностей, что является ярким примером дружбы и добрососедства между народами, чьи обычаи и традиции питают и развивают современную культуру, воспитывают уважение к разным национальностям и к культуре других народов. Недаром ежегодный «Праздник дружбы» проходит под девизом «Единство через культуру», ведь каждая культура – это особое видение мира, это маленькая Вселенная.

Главная особенность фестиваля – его участники: представители национально-культурных центров, диаспоры, проживающие на территории Мурманской области, фольклорные коллективы, транслирующие культуру коренных народов Севера. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457292260%2Falbum-23902826_00%2Frev