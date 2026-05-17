В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в честь Международного дня семьи состоялась встреча с трудовыми династиями

Вчера во Дворце культуры им. С.М. Кирова собрались спортивные династии, педагоги, врачи, представители крупнейших промышленных компаний региона, семья военнослужащих.

Приветствуя участников встречи, глава региона подчеркнул, что за плечами многих из них суммарно – десятки и даже сотни лет общего трудового стажа.

«Это настоящий пример преданности делу, силы характера и верности Северу. Ваши истории – вдохновляют. Вами гордится вся Мурманская область! Учителя, врачи, металлурги, горняки, военнослужащие – своим ежедневным трудом каждый из вас вносит вклад в развитие Севера. Но главное – вы передаете своим детям и внукам уважение к профессии, любовь к родной земле и чувство ответственности за будущее. Именно на таких людях держится Арктика и наша Мурманская область. Спасибо вам за труд, надежность и верность своим принципам!», – сказал губернатор, обращаясь к представителям семей.

Например, семья Рогалевых тесно связана с медициной. Сегодня на мероприятии присутствовали глава семьи Виктор Иванович – начальник территориального центра медицины катастроф МОКБ им. П.А. Баяндина, его супруга Тамара Васильевна Горбань – работала в областной больнице врачом-эндоскопистом, сын Павел – сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции областной больницы. Бабушка главы семьи была санитаркой в Тихвине в годы войны, тетя и мама работали врачами-лаборантами в годы блокады. Младший сын также связан с медициной и занимается производством лекарств и медоборудования. Главными ценностями семьи они назвали любовь, здоровье, уважение и взаимопомощь.

«В медицине трудились несколько поколений нашей большой семьи. В Мурманской области мы с 1979 года, прошли все этапы становления нашей сферы здравоохранения. Очень радостно видеть нынешнее развитие, к нам в регион пришли высокие технологии, закупается оборудование, выделяются средства. По ряду направлений мы в числе лучших на Северо-Западе: в кардиохирургии, аритмологии, эндоваскулярной хирургии, травматологии», – поделился Виктор Иванович.

В семье Андреевых – пять поколений военнослужащих. Прапрадед защищал Порт‑Артур в Русско‑японской войне, отец – офицер ВВС в запасе. В роду – участник штурма Берлина – Андреев Виктор Анисимович; генерал‑майор авиации, служивший в Афганистане, и другие защитники Отечества. На встрече с губернатором присутствовал Игорь Андреев, майор-связист, начальник отделения отдела боевой подготовки, имеет награды от Министерства обороны РФ. Вместе с ним приехали супруга Анна, дочь Светлана и двое сыновей – Алексей и Сергей.

«Мы гордимся своей семьей, своими предками, и когда-то я решил для себя, что мне близки эти ценности и я хочу продолжить традиции своей династии. Теперь защита Родины – это мое призвание. Я учу детей быть честными, порядочными, принимать ответственные решения. Они сами решат, какую выбрать профессию, но я буду рад, если продолжат династию», – рассказал глава семьи.

Для Мурманской области поддержка семей – безусловный приоритет: по народной программе «На Севере – жить!» выстроена комплексная система мер на каждом этапе их жизни. В эту работу включены и ключевые работодатели. 

 

 

