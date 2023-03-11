В областном художественном музее начала работу региональная выставка «Молодёжь Мурмана»

Экспозиция творческих и учебных работ студентов профильных факультетов высших и средних учебных заведений Мурманска и Мурманской области проводится в областном художественном музее раз в два года. Её главные задачи – раскрытие творческого потенциала молодежи области и активизация выставочной деятельности молодых художников.

Как пишет vk.com/murmanculture, в этом году выставка посвящена 85-летию Мурманской области, в ней представлено более 40 работ студентов колледжа МАГУ, а также Мурманского технологического колледжа сервиса и Мурманского колледжа искусств.

Увидеть картины молодых художников северяне могут в Культурно-выставочном центре Русского музея до 26 марта.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264926%2Fwall-139605315_21991