В областном художественном музее начала работу выставка «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей»

Новая выставка из собрания Мурманского областного художественного музея посвящена 30-летию создания Санкт-Петербургской Академии современного искусства.

Академия была создана ещё в 1994 году, чтобы поддерживать и развивать новые направления в современном искусстве. Членами академии становились живописцы, которые уже достигли признания и обладают своим оригинальным стилем, а также компетентные критики.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Мурманском областном художественном музее коллекция произведений членов «Санкт-Петербургской Академии современного искусства бессмертных» насчитывает более 80 произведений живописи и графики, 46 из которых представлено на выставке. Коллекция формировалась на протяжении нескольких десятилетий. Произведения поступали в музей различными способами: большая часть была передана в дар авторами или друзьями музея, некоторые были закуплены у художников напрямую.

В экспозиции новой выставки представлены живописные графические произведения Феликса Волосенкова, Анатолия Заславского, Наталии Цехомской и многих других участников академии.

Новый выставочный проект можно посетить до 19 мая. (16+)

Фото: https://gov-murman.ru