В областном художественном музее оборудовали постоянные экспозиции новыми витринами, стеллажами и подиумами

В главном здании Мурманского областного художественного музея и в Культурно-выставочном центре Русского музея завершилось оснащение экспозиций новым выставочным оборудованием.

В главном здании в зале постоянной экспозиции музея с целью обеспечения сохранности иконы «Воскресение Христово в окружении праздников» второй половины XVII в. по индивидуальному заказу музея была изготовлена и установлена климатическая витрина с пассивным климатом. Влажность внутри витрины остаётся достаточно стабильной даже при значительных климатических колебаниях вне её, что позволяет обеспечить лучшую сохранность предмета и предотвратить его разрушение.

После установки климатической витрины сотрудники музея ввели в работу световоздушную для скульптуры с подиумами разной высоты, драйвер с выдвижными полками с защитным стеклом для демонстрации икон и стеллаж для живописных полотен в экспозиции «Открытый фонд хранения живописи и декоративно-прикладного искусства».

Вслед за этим сотрудники областного музея принялись за оснащение новым выставочным оборудованием постоянных экспозиции главного здания «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.» и «Скульптура XX-XXI вв.» в Культурно-выставочном центре Русского музея.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, музейные экспонаты из коллекции музея «Скульптура» были установлены на новые подиумы, выполненные по индивидуальным параметрам каждого предмета. Так как экспозиция Культурно-выставочного центра является тактильной и на ее примере сотрудники рассказывают о свойствах материалов и уникальных формах, и посетители имеют возможность прикоснуться к ним, потребовалась разработка специальных креплений для обеспечения сохранности. Таким образом зрители с ограниченными возможностями здоровья могут изучать и скульптурные композиции и прочитать этикетки к ним, выполненные на языке Брайля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/