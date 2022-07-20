В областном художественном музее откроется масштабная выставка, посвященная творчеству мурманских художников

22 июля в 17.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие масштабной выставки «Личность. Творчество. Жизнь», посвященной творчеству мурманских художников – графиков и живописцев, чьи юбилеи мы отмечаем в 2022 году: 80 лет со дня рождения Григория Карповича, 85 лет – Виктора Ершова, 90 лет – Бориса Сюхина, 100 лет – Арви Хуттунена, 110 лет – Валентина Чудзина и Василия Баранова.

В творчестве мурманских художников никогда не было пауз и спадов, их жизнь – это вдохновенный труд и союз единомышленников. Мастера оставили богатое творческое наследие о жизни Кольского края, его истории и людях, её создававших.

В экспозиции будут представлены самые значимые и яркие работы художников из собрания Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 4 сентября 2022 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262323%2Falbum-139605315_00%2Frev