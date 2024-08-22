В областном художественном музее открылась выставка из собрания Государственного исторического музея

Выставка «Екатерина II. Путь к трону» начала работу в главном здании Мурманского областного художественного музея. Экспозиция из фондов Государственного исторического музея посвящена начальному периоду пребывания будущей знаменитой императрицы в России.

Для представления на выставке отобраны разнообразные предметы, представляющие большую историческую и художественную ценность материалы. В их числе - редкие портреты главных героев и лиц из их окружения, виды Петербурга и Москвы, императорские резиденции и изображения фейерверков, батальные сцены, редкие нумизматические памятники, документальные материалы, предметы быта, образцы оружия и коронационные атрибуты.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, экспозиция открыта для посещения до 27 октября в главном здании музея на Коминтерна, 13. В течение работы выставки специалисты Мурманского областного художественного музея проводят тематические экскурсии, которые помогают проследить историю Санкт-Петербурга и Российской империи по бережно сохранённым гравюрам мастеров XVIII века. Принять участие в музейных активностях можно в том числе в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/