В областном художественном музее открылась выставка «Крым в фотографиях 1880 – 1910-х годов»

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. К этой знаменательной дате Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Крым в фотографиях 1880 – 1910-х годов».

Крымский полуостров – уникальный по историко-культурному и архитектурному наследию край с ярко выраженной узнаваемой природно-географической средой. Экспозиция представляет собой собрание репродукций исторических художественных фотографий из собрания Государственного Русского музея с видами Крымского полуострова рубежа XIX – ХХ веков, передающих приметы ушедших эпох, их неповторимую энергетику.

Выставка экспонируется в главном здании музея (г. Мурманск, ул. Коминтерна 13, холл) до 20 марта, сообщает Министерство культуры Мурманской области.