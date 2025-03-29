В областном художественном музее открылась выставка современного искусства «H₂O+. Искусство о воде и не только...»

Экспозиция — часть культурной программы Международного арктического форума. На ней представлены произведения из собрания Центра современного искусства «Сияние», а также 10 работ, которые переданы в дар музею из коллекций известного тележурналиста Андрея Малахова и российского коллекционера Владимира Некрасова.

В мероприятии приняли участие заместитель главы региона Анна Головина, министр культуры Ольга Обухова, руководитель регионального Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, тележурналист Андрей Малахов, представитель Владимира Некрасова — Людмила Черных и российская художница и искусствовед Елена Ковылина.

Как отмечает vk.com/murmanculture, главная тема выставки — вода как источник жизни и вдохновения, а также как символ Арктики. В экспозиции собраны произведения признанных мастеров советского периода и начинающих художников, которые демонстрируют различные состояния воды: от облаков и льда до жидкой формы. Отдельную часть экспозиции занимают работы апатитских художников и резидентов ЦСИ «Сияние». Многие из них вдохновлены природой Кольского края и помогают взглянуть по-новому на привычную для северян реальность.

«В день старта экономического форума мы представляем выставку «H₂O+. Искусство о воде и не только...». Для арктических регионов вода — это не просто природный ресурс, а основа жизни и экономического развития, безграничное пространство для исследований и творчества. Именно поэтому вода стала главной темой нашей экспозиции. Особую ценность выставке придают произведения, переданные в дар художественному музею известным коллекционером Владимиром Некрасовым. Среди них произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, что делает этот подарок особенно значимым в Год 80-летия Великой Победы. Приглашаем всех ценителей искусства познакомиться с этой уникальной экспозицией», — рассказал Андрей Малахов.

Выставка продлится до 4 мая. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282579%2Fwall-139605315_29730