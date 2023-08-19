В областном художественном музее открывается выставка семейного творчества «Семья»

Областная выставка семейного творчества «Семья» - это сохранение и развитие семейных знаний и секретов мастерства. Она объединила 30 талантливых семей из Мурманска, Заполярного, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорей, Североморска, Колы, а также посёлков Сафоново, Междуречье, Зверосовхоз, Мурмаши и Тулома.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на выставке представлено более 200 работ, выполненных в самых разных видах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Посетители увидят многообразие текстильных, вязаных спицами и крючком кукол, деревянных и глиняных игрушек, а также графические и живописные композиции.

Выставка открыта в отделе народного искусства и ремесел на улице Книповича, 23а.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266880%2Falbum-139605315_00%2Frev