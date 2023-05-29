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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.23 17:00

В областном художественном музее состоялась презентация книги мурманского художника Виталия Бубенцова

В Мурманском областном художественном музее состоялась презентация книги «Пейзажная живопись Кольского Севера» мурманского художника Виталия Бубенцова. Автора со знаковым для всего художественного сообщества региона событием поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Когда листаешь эту книгу, проникаешься любовью к Северу, изображенному несколькими поколениями мастеров. Виталий Николаевич зафиксировал не только историю пленэрной живописи, но и красоту родного края. Уверена издание по достоинству оценят не только профессионалы, но и любители, особенно юные воспитанники художественных школ. Благодаря этому изданию они увидят, насколько красив наш край и познакомятся с богатейшим опытом талантливых художников», – отметила вице-губернатор

Творчество заслуженного художника Российской Федерации известно далеко за пределами Кольского края: Виталий Бубенцов – участник зарубежных выставок Финляндии, Норвегии, Швеции, США, Дании, Голландии и других стран. А северяне знают почетного гражданина Мурманской области по ярким и атмосферным картинам, посвященным Празднику Севера, и арктическим пейзажам. Свой опыт талантливый заполярный художник передаёт молодому поколению на кафедре искусств и дизайна Мурманского арктического государственного университета, а также отделении «Живопись» в Мурманском колледже искусств. Ещё одно направление деятельности Виталия Николаевича – исследование возникновения пластических искусств на Кольской земле и пленэрной живописи Севера. В своей книге он как раз рассказывает о зарождении и развитии северного пленэра в контексте русской пейзажной живописи XIX-XX веков. Исследование дополняют репродукции произведений живописи и графики из фондов Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея и Музея-Архива истории изучения и освоения Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Кольского научного центра Российской академии наук.

«Книга проиллюстрирована репродукциями не только мурманских художников, но и мастеров, которые в разные годы бывали на Севере в составе научных экспедиций или самостоятельно приезжали на Кольский полуостров. Например, в конце XIX века, когда прошла страсть к итальянским пейзажам, все стали увлекаться Арктикой и много талантливых пейзажистов приезжали на Русский Север. Я и сам много путешествовал, ходил с рыбаками, побывал на Шпицбергене. Личный опыт, исследование картин других художников – всё это вылилось в такое объёмное представление о нашей прекрасной Кольской земле», – поделился Виталий Николаевич.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, автор поблагодарил правительство Мурманской области и руководство художественного музея за содействие в издании книги, которая вскоре пополнит фонды библиотек Мурманской области и станет прекрасным подарком северянам в юбилейный для региона год.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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