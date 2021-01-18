В областном краеведческом музее начали работу выставки, посвященные Соловецким островам

В Мурманском областном краеведческом музее начали работу выставки «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945» и «Мои Соловки», организованные совместно с Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником.

Напомним, на выставке «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945» представлены предметы, документы и фотографии, рассказывающие об истории создания действовавшего на Соловецких островах с 1942 по 1945 годы учебного заведения, которое готовило несовершеннолетних подростков к службе на боевых кораблях военного флота. Выставочный проект задуман как интерактивная площадка.

Как сообщает региональное Министерство культуры,

экспозиция «Мои Соловки» знакомит с историей и природой, архитектурным наследием Соловецких островов через творчество победителей и финалистов одноименного всероссийского конкурса детских художественных работ.

Посетить экспозиции можно до 15 февраля.