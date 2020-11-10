В областном краеведческом музее открылась фотовыставка «Россия. Полет через века»

В Мурманском областном краеведческом музее открылась фотовыставка «Россия. Полет через века», авторы которой предлагают зрителям увидеть с высоты птичьего полета завораживающие русские пейзажи в объективах лучших фотографов. В экспозиции можно познакомиться не только с красотой природы, но и с разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия регионов нашей страны.

Среди экспонируемых фоторабот есть и снимок мурманчанина Виталия Новикова – члена Союза фотохудожников России, Творческого Союза «Фотоискусство» и Русского географического общества.

Аналогичные выставки проходят во всех регионах России в рамках общенационального историко-культурного проекта, приуроченного ко Дню народного единства. Организатор – группа компаний «РЕГИОН» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО «Московский Кредитный Банк».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, посетить экспозицию можно до 3 декабря ежедневно с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы (г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а).

Посетителей просят соблюдать противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора – масочный режим и социальную дистанцию.