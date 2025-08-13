В областном краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 20-летию Мурманского транспортного филиала компании «Норникель»

В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат Думы Любовь Черепанова.

Спикер отметил уникальность снимков, выполненных признанным фотохудожником Виталием Новиковым:

— Немало посетителей откроют для себя неизвестные страницы освоения Арктики, увидят трудовые будни людей, которых по праву можно назвать настоящими героями. Именно они, преданные своему делу профессионалы, составляют истинное богатство Кольского края, вносят неоценимый вклад в его развитие. В наше время, когда в регионе реализуются знаковые проекты, важно помнить и знать, как покоряются высокие широты, как создается фундамент, без которого сегодня было бы невозможно двигаться Арктическим курсом.

История филиала началась в 2004 году с масштабной оптимизации логистики компании. Уже в 2005-ом мурманское отделение было преобразовано в полноценный транспортный узел, а к 2010 году здесь сформировался мощный комплекс, объединивший морские, портовые и железнодорожные подразделения.

Выставка не просто рассказывает историю МТФ, но и показывает, как человек и технологии вместе покоряют суровый, но прекрасный Север.

