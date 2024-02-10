В областном краеведческом музее открылась выставка «Представительству МИД России в Мурманске – 30 лет»

В церемонии открытия приняли участие первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко, главный федеральный инспектора по Мурманской области Андрей Калинин, представители правительства региона, областных учреждений культуры.

- Символично, что выставка начинает работу накануне профессионального праздника российских дипломатов - Дня дипломатического работника, - сказал Владимир Мищенко. – Это прекрасный повод, чтобы поблагодарить сотрудников Представительства МИД России в Мурманске за настойчивость и мужество, которые они проявляют все эти годы, отстаивая интересы России и нашего региона.

Парламентарий отметил, что в укреплении роли Мурманской области, как ведущего региона Российской Федерации в Арктической зоне, есть большая заслуга и сотрудников Представительства МИД России в Мурманске.

На выставке посетители смогут познакомиться с различными направлениями деятельности представительства. В том числе подробно освещается сотрудничество с правительством Мурманской области, Мурманской областной Думой. Рассказывается о работе в условиях пандемии коронавируса по организации вывоза из иностранных государств мурманчан, желающих вернуться на родину. Размещена информация о консульских услугах по оформлению заграничных паспортов, выдаче иностранным гражданам виз, постановке сотрудников иностранных консульских учреждений на миграционный учёт. В экспозиции представлены дипломатические документы: образцы паспортов, виз, консульские карточки, служебные карточки, удостоверения, заявления, принтер для печати общегражданских заграничных паспортов.

Выставка «Представительству МИД России в Мурманске – 30 лет» будет работать в краеведческом музее до 11 марта.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/5fc/jjmv6w03u6n90gk7lc1qug2l6u1872n5.JPG