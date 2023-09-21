В областном краеведческом музее открылась выставка «Русская глубинка»

С 20 сентября в Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка мончегорского фотохудожника Артёма Коржукова «Русская глубинка».

Автор с любовью подходит к фотографии, а себе в пример ставит русских художников: Шишкина, Саврасова, Айвазовского, Поленого. Про свою выставку фотограф говорит следующее: «В своих работах я погружаю зрителя в атмосферу деревенской жизни Кольского полуострова, увлекая пейзажами, подсвеченными туманом, шапками снега на деревянных крышах избушек, над которыми развеваются клубы печного дыма».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, путь фотохудожника начался со вступления в мончегорский фотоклуб «Имандра», а в 2002 году - на конкурсе молодых фотографов Артём Коржуков получил свою первую награду. Через 6 лет завоевал первое место на международном молодёжном фестивале фотоискусства городов-побратимов Эльвсбюна и Мончегорска. В 2009 году работа «Под белой пеленой» победила в номинации «Мой город» на VIII открытом фотоконкурсе в Казани, а «Жизнь на небесах» завоевала диплом Международной федерации фотографического искусства на выставке «Берега-2009», проходившей в Рязани.

Выставка будет работать по 20 октября.

Фото: https://gov-murman.ru